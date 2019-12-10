جابر:اجتماع باريس هو لتأكيد استمرار اهتمام مجموعة الدعم الدولية بلبنان

أشار النائب ​ياسين جابر​ في حديث صحافي الى ان "اجتماع ​باريس​ هو للتذكير ولتأكيد استمرار اهتمام مجموعة الدعم الدولية بلبنان وانها لن تتخلّى عنه، وفي الوقت نفسه لتأكيد ضرورة أن يسير لبنان في المسار الذي يسمح للمجتمع الدولي ويُمَكّنه من مساعدته ودعمه من خلال تأليف حكومة جديدة، والسير في الاصلاحات والاجراءات المطلوبة".

وعن أزمة تعذّر فتح اعتمادات لاستيراد المواد الاساسية، اوضح جابر ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ يسعى الى فتح خطوط ائتمان مع دول مثل ​السعودية​ و​فرنسا​ و​روسيا​ ومصر و​تركيا​ و​الصين​ و​إيطاليا​ والولايات المتحدة، من أجل تأمين استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات".



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