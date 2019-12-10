اختفاء طائرة عسكرية في تشيلي على متنها 38 شخصا









اسماء السيد - سانتياغو: أعلنت القوات الجوية في تشيلي اختفاء طائرة عسكرية على متنها 38 شخصا الإثنين بعد اقلاعها من جنوب البلاد متجهة الى قاعدة تابعة لتشيلي في انتاركتيكا.

وقال بيان صادر عن القوات الجوية أن "طائرة سي-130 هيركليز اقلعت الساعة 16,55 (19,55 ت غ) من مدينة بونتا اريناس الى قاعدة الرئيس ادواردو فري وعلى متنها 38 شخصا" قبل ان ينقطع الاتصال بها.