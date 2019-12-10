انقلاب سيارة نقل دقيق أعلى الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - انقلبت سيارة نقل محملة بأجولة دقيق، اليوم الثلاثاء، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من البحر الأعظم إلى المريوطية.

وأدى الحادث، إلى بعض الكثافات المرورية، فيما انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، إلى موقع الحادث، لرفع الحمولة وسحب الكثافات المرورية.