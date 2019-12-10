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انقلاب سيارة نقل دقيق أعلى الطريق الدائري

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محمد اسماعيل - القاهرة - انقلبت سيارة نقل محملة بأجولة دقيق، اليوم الثلاثاء، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من البحر الأعظم إلى المريوطية.

وأدى الحادث، إلى بعض الكثافات المرورية، فيما انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، إلى موقع الحادث، لرفع الحمولة وسحب الكثافات المرورية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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