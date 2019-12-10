حدث ليلاً| تفاصيل اجتماع سد النهضة في واشنطن.. وإقالة رئيسي حيي المرج وحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- وزيرا الخارجية والري يكشفان تفاصيل اجتماع سد النهضة في واشنطن

قال وزيرا الخارجية والموارد المائية والري المصريين، في أعقاب الاجتماع الذي عقد الاثنين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حول سد النهضة، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي، إن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري، في كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

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- غضب برلماني تجاه الحكومة وإقرار 9 اتفاقيات.. ماذا حدث بالبرلمان الاثنين؟

شهد مجلس النواب بجلسته العامة، الاثنين، غضبًا تجاه الحكومة فيما اتهم رئيس النواب الدكتور علي عبدالعال بعض الوزراء بتصدير المشكلات للرأي العام، في جلسة أقر فيها استدعاء 3 وزراء (الزراعة والتموين وقطاع الأعمال).

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- إقالة رئيسي حيي المرج وحلوان وتحويلهما للنيابة الإدارية

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارًا بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة نظرًا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق والأهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوي المواطنين من تدني مستوى الخدمات المقدمة اليهم.

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- رئيس حي المرج عن قرار إقالته: "إيه السبب ؟!"

قال العميد علي عبدالله، رئيس حي المرج، في أول تصريح له بعد قرار إقالته، إنه لم يُبلغ رسميًا بالإقالة.

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- بعد قرارات الإقالة.. "القاهرة": مهلة أسبوعين لتحسين مستوى النظافة بحلوان والمرج

أعطى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مهلة 10 أيام لسكرتير رئيس حي حلوان والشركة المسؤولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوى النظافة، كما أعطى محافظ القاهرة مهلة 15 يومًا لسكرتير رئيس حي المرج لتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة المتراكمة في عدد من الشوارع.

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- في الكويت.. أزمة بين مصريتين بسبب تعليق "بايخ" على صورة

سجلت مصرية قضية سب وقذف بحق امرأة من أبناء جاليتها علّقت على صورتها بكلام عرّضها للإحراج، وعندما وبّختها قامت بشتمها وأرفقت في قضيتها نسخة مما يثبت ادعاءها، حسبما أفادت صحيفة الرأي الكويتية.

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- "بلطجة وجنوده مرتزقة".. أديب معلقًا على تصريحات أردوغان بإرسال عسكريين إلى ليبيا

وصف الإعلامي عمرو أديب الرئيس التركي أردوغان، بأنه "بلطجي"، قائلًا: "دخل لمرحلة سكتناله دخل بحماره".

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- محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل حادث الرحلة المدرسية بالملاهي

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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن ما حدث هو تعرض رحلة مدرسية إلى حادث بأحد الملاهي التي لا تقوم بعمل الصيانة بصفة دورية؛ ما أدى إلى إصابة 14 فتاة من الرحلة إصابات طفيفة.

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- متحدث "النواب": الدور الرقابي يتطور بشكل ملحوظ.. ولدينا استجوابات قريبًا

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان كان يراقب أداء الحكومة في إطار الرقابة الرشيدة القائمة على فكرة تصويب الخطأ بعيدًا عن استخدام المقصلة، مؤكدًا أنه تم إدراج عدد من الاستجوابات للوزراء داخل المجلس في القريب العاجل.

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- وزيرا الآثار والرياضة يلعبان "بنج بونج" خلال افتتاح برنامج "مصر 2019"- صور

شارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الاثنين، في فعاليات البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي "مصر 2019" والذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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- رئيس وزراء ماليزيا السابق أمام المحكمة: اشتريت هدايا لزوجتي ولرئيس وزراء قطري

دافع رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق، عن حقه في شراء هدايا للاحتفال بعيد ميلاد لزوجته وتقديم هدايا لرئيس وزراء قطري سابق باستخدام أموال يزعم محققون بأنه تم الاستيلاء عليها من صندوق التنمية الحكومي "1 إم دي بي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الاثنين.

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- بعد منعها.. ننشر مقابلة الرئيس السوري مع تلفزيون إيطالي (نص كامل)

كشف الرئيس السوري بشار الأسد، عن التقدم الذي أحرزه الجيش في حربه ضد الإرهاب، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "راي نيوز" الإيطالية، سجلت في 26 نوفمبر الماضي، والتي امتنعت القناة عن بثها.

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- البيت الأبيض يعرقل اجتماعًا لمجلس الأمن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

عرقل البيت الأبيض خطط مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، حسبما أفاد مسؤولون دبلوماسيون على دراية بالمناقشات الاثنين.

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- محام جمهوري: عزل رئيس انتخبه 63 مليون شخص بسبب اتصال "هراء لا معنى له"

قال المحامي الجمهوري ستيفان كاستور، إن اتهام الرئيس الأمريكي بالتقصير وعزله بسبب الاتصال الهاتفي الذي أجراه يوم 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا معني له.

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- رئيس وزراء إثيوبيا يصل النرويج لحضور حفل تسليمه جائزة نوبل للسلام

وصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الفائز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، إلى النرويج لحضور حفل تسليمه الجائزة المرموقة.

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