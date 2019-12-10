شوائب عالقة وأمطار خفيفة.. "الأرصاد" تكشف طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية إنّ اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، يشهدان فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشوائب عالقة خلال ساعات النهار، ما يقلل من مستوى الرؤية الآفقية.

وأضاف شاهين، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الملاحة البحرية ستكون معتدلة في البحرين الأحمر والمتوسط، وأوضح أن الثلاثاء قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقت في درجة الحرارة في حدود درجتين بحد أقصى، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الحذر على الطرق السريعة بسب انتشار الشوائب العالقة.

وأكد مدير مركز التحاليل ضروة التزام المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، نظرًا للشعور بالسقيع ليلاً، قائلًا: "مازلنا في موسم الخريف"، مقللًا من وجود أي ظواهر مفاجئة خلال الـ48 ساعة المقبلتين.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، جاءت كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية 23 15

Advertisements

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 23 15

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 25 18

شمال الصعيد 25 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 13