زلزال قوي يضرب جزيرة في نيوزيلندا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لجزيرة نورث أيلاند في نيوزيلندا بالقرب من مدينة جيسبورن.

وذكر مركز مراقبة المخاطر الجيولوجية "جيونت" أن الزلزال الذي كان مركزه قريباً من سطح الأرض وقع قبيل الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي 00:00 بتوقيت جرينتش.

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وشعر بالزلزال سكان واكاتاني، 180 كيلومتراً جنوبي جيسبورن، وهي أقرب مدينة لجزيرة وايت أيلاند التي شهدت ثوراناً بركانياً أمس أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، فيما لايزال آخرون في عداد المفقودين.

وقال مركز "جيونت"، أن الزلزال غير مرتبط بثوران بركان وايت أيلاند.