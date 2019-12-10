تشيلي تعلن اختفاء طائرة على متنها 38 شخصاً

أعلن سلاح الجو التشيلي اليوم الثلاثاء، عن اختفاء طائرة تابعة له من طراز " سي - 130 هيركليز " من شاشات الرادار كانت متجهة إلى قاعدة في القطب الجنوبي وعلى متنها 38 شخصاً.

وقال في بيان له " إن الطائرة أقلعت من قاعدة تشابونكو الجوية في بونتا أريناس بجنوب البلاد الساعة 0455 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي 19:55 بتوقيت جرينتش وفقد الاتصال بها الساعة 06:13 مساء.

وأوضح أن الطائرة كانت متجهة إلى قاعدة "بريزيدنتي إدواردو فراي مونتالفا"، وهي قاعدة تشيلي الأكثر أهمية في القطب الجنوبي، وعلى متنها 38 شخصاً، منهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكباً.

ولفت البيان إلى أن الطائرة كانت تقوم بمهام دعم لوجستي وتنقل افراداً تم ارسالهم لمراجعة خط أنابيب امدادات الوقود العائم في القاعدة، منوهاً بأنه تم إعلان حالة التأهب وأن الطائرات المتمركزة في المنطقة قد تم تنشيطها".

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