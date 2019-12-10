ترامب يلتقي لافروف في واشنطن

أعلن مسؤول أميركي بارز أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي بوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في واشنطن اليوم الثلاثاء.

ويأتي الاجتماع فيما يواجه ترامب معركة مع الديموقراطيين بسبب تحقيق اتهامه بالتقصير، ويتمحور حول مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا لمساعدتها في التصدي لأي عدوان روسي، وما إذا كان ترامب قد علق تلك المساعدات من أجل مصلحته السياسية الشخصية.

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ويسعى ترامب لتحسين علاقات واشنطن مع موسكو، بينما يواجه ضغوطاً من المشرعين لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الكرملين.

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وقال المسؤول إن ترامب سيتلقي مع لافروف إلى جانب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "لمناقشة وضع العلاقة الثنائية".

ولا يزال الغرض من زيارة لافروف غامضاً، حيث اكتفت وزارة الخارجية الروسية بالقول إن لافروف "سيتبادل وجهات النظر حول قضايا دولية رئيسية وجوانب مهمة حول العلاقات الثنائية".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الجانبين قد يتبادلان تصريحات تتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر، مثل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة العام المقبل.

وسيكون ذلك هو أول اجتماع بين ترامب ولافروف في واشنطن منذ عام 2017، ويأتي بعد أشهر من تقرير المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر الذي خلص إلى أن الكرملين تدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016 لصالح ترامب.