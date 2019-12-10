حالة الطقس: أجواء بارده وأمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبقى البلاد تحت تأثير تيارات هوائية باردة ورطبة في نهاية المنخفض الجوي الذي أثر على البلاد منذ يوم أول أمس الأحد. وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة متفرقة في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء، وتستقر الأجواء في مختلف المناطق، وتتحول الرياح إلى الوجه الشرقي، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل واضح.

وتكون البلاد في يوم الخميس، تحت تأثير منخفض جوي وكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتهطل الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى.

ويسود طقس بارد في الجبال وبارد نسبيا في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة أحيانا.

Advertisements

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويسود جو بارد بشكل واضح في جميع المناطق.

وتبقى الفرصة سانحة في ساعات الصباح والظهيرة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق واسعة من شمال البلاد تحديدا وبعض مناطق الوسط. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية. معتدلة إلى نشطة السرعة.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو باردا وغائما جزئيا نهارا وباردا إلى شديد البرودة مع جو مستقر وفرصة ضعيفة جدا لبعض الزخات المحلية. الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية.

تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد في يوم الأحد، ويطرأ انخفاض جديد على درجات الحرارة. ويسود جو بارد إلى شديد البرودة.

وتكون الحرارة دون المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام بحدود الخمسة درجات مئوية. وتهطل الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.