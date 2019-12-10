شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب أوغندا إلى 26 شخصًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:11 صباحًا, 10 ديسمبر 2019 م المناطق _ وكالات ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات التي شهدتها غرب أوغندا نتيجة الأمطار الأخيرة إلى 26 شخصًا.

ودعا الصليب الأحمر الأوغندي المواطنين على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن إمكانية وقوع مزيد من الفيضانات.

يذكر أن منطقة غرب أوغندا تعرضت السبت الماضي إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت في مقتل 17 شخصًا في حصيلة أولية.

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