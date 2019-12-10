شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت شرطة هونج كونج في قنبلتين شديدتي الانفجار ؟ والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت شرطة هونج كونج اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على قنبلتين محليتي الصنع شديدتي الانفجار، وتم
إبطال مفعولهما بنجاح من جانب وحدة تفكيك المفرقعات ليل الاثنين في "هوا يان كوليدج".
وتحقق الشرطة فيما إذا كانت القنبلتان مرتبطتان بأي شكل بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت المدينة المتمتعة بحكم شبه ذاتي على مدى ما يقرب من نصف العام.
وقال الضابط بوحدة تفكيك المفرقعات، أليك ماكويرتر، في تصريحات صحفية إنه تم إبطال مفعول القنبلتين بشكل كامل، مشيرا إلى أنهما كانتا مجهزتان للتفجير من خلال هاتف محمول.
وأضاف أن القنبلتين تحتويان على 10 كيلوجرامات من المتفجرات القوية ومسامير كانت ستتطاير عند وقوع التفجير.
وأوضح ماكويرتر أن الغرض الوحيد من هاتين القنبلتين هو "قتل وتشويه الأشخاص"، مؤكدا أن تفجير القنبلتين كان سيتسبب في "قتل وجرح عدد كبير من الأشخاص"..
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