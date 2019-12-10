شكرا لقرائتكم خبر عن "تشيلي" فقدان 38 شخصًا على متن طائرة عسكرية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف أن الطائرة أقلعت من قاعدة تشابونكو الجوية في بونتا أريناس بجنوب البلاد الساعة 04:55 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي وفُقد الاتصال بها الساعة 06:13 مساء.
وكانت الطائرة متجهة إلى قاعدة "بريزيدنتي إدواردو فراي مونتالفا" ، وعلى متنها 38 شخصا، هم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا.
وذكر البيان: "كانت الطائرة تقوم بمهام دعم لوجستي وتنقل أفرادا أرسلوا لمراجعة خط أنابيب إمدادات الوقود العائم في القاعد".
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