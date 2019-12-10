وزير التخطيط يوافق على منح المواطنين قطعة ارض سكنية بسعر 50 الف دينار

اعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، ان وزيرها وافق على منح المواطنين قطعة ارض سكنية بسعر 50 الف دينار في المثنى.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "وزير التخطيط نوري صباح الدليمي اكد خلال ترؤسه لجلسة المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، موافقة المجلس على منح كل مواطن لا يملك سكن في ناحية بصية التابعة لمحافظة المثنى ، قطعة ارض سكنية بسعر 50 الف دينار وبمساحة 300 م٣".
واضافت ان "التوصية تم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها"، مبينة ان "الهدف من هذا القرار هو توطين أهالي الناحية وجعل المدينة جاذبة للسكان، وتعزيز إمكانية التوسيع الحضري".
واضافت ان "التوصية تم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها"، مبينة ان "الهدف من هذا القرار هو توطين أهالي الناحية وجعل المدينة جاذبة للسكان، وتعزيز إمكانية التوسيع الحضري".
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