عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختفاء طائرة عسكرية على متنها 38 شخصا في تشيلي

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365

أعلن سلاح الجو التشيلي، الثلاثاء، اختفاء طائرة عسكرية على متنها 38 شخصا بعد إقلاعها من قاعدة جنوبي البلاد.



وأوضح أن طائرة من طراز لوكهيد سي-130 هيركوليز أقلعت من مدينة بونتا أريناس إلى قاعدة إدواردو فري في القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا.

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ولم ترد أي أنباء عن أسباب اختفاء الطائرة.

ويأتي اختفاء الطائرة في وقت تشهد فيه تشيلي مظاهرات عنيفة وسط مواجهات بين المحتجين والشرطة.

ومنذ 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ انطلاق الحركة الاحتجاجية التي بدأت على خلفية زيادة سعر بطاقة المترو، يتجمّع الآلاف في وسط العاصمة في أجواء سلمية على وقع أغانٍ وقرع طبول ورقص.