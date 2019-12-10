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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اجتماع مصري إثيوبي سوداني بواشنطن في يناير حول سد النهضة
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365
قال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 يناير لمحاولة التوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة الإثيوبي.
جاء البيان بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لحل الخلافات حول السد في ثاني اجتماع من نوعه منذ أوائل نوفمبر.
وعبر وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، خلال اجتماعهم في واشنطن عن تقديرهم للدور المراقب للولايات المتحدة والبنك الدولي في ملف سد النهضة. وأكد البيان المشترك للوزراء، أنهم لاحظوا التقدم المحرز بالاجتماعات الفنية بين وزراء الموارد المائية في أديس أبابا والقاهرة.
وشدد البيان على أن إثيوبيا ستنفذ القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل سد النهضة.
كما أشار بيان وزراء الخارجية في البلدان الثلاثة، إلى أنهم يتطلعون إلى الاجتماع المقرر بواشنطن في يناير المقبل، لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائي.
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