اختفاء طائرة تابعة للقوات الجوية التشيلية على متنها 38 شخصا

اختفت ​طائرة​ من طراز سي130 تابعة للقوات الجوية التشيلية من شاشات الرادار، كانت متوجهة إلى قاعدة جوية في القارة القطبية الجنوبية على متنها 38 شخصا، بينهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا.

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