زيلينسكي: أردت حل عدد أكبر من المشاكل خلال قمة باريس

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه لتحقيق نتائج قليلة جدا خلال قمة عقدت في باريس لإنهاء الحرب في شرق اوكرانيا، والتي شهدت أول لقاء له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ولفت زيلينسكي الى انه "تمت معالجة تساؤلات عدة، ونظرائي قالوا انها نتيجة جيدة جدا بعد لقاء أول. لكنني ساكون صريحا، انه قليل جدا، فقد أردت حل عدد أكبر من المشاكل".
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