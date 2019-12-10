زيلينسكي: أردت حل عدد أكبر من المشاكل خلال قمة باريس

أعرب الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ عن أسفه لتحقيق نتائج قليلة جدا خلال قمة عقدت في ​باريس​ لإنهاء الحرب في شرق ​اوكرانيا​، والتي شهدت أول لقاء له مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​.

ولفت زيلينسكي الى انه "تمت معالجة تساؤلات عدة، ونظرائي قالوا انها نتيجة جيدة جدا بعد لقاء أول. لكنني ساكون صريحا، انه قليل جدا، فقد أردت حل عدد أكبر من المشاكل".