وافق مجلس النواب الأميركي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية للعام المقبل بقيمة 738 مليار دولار، بزيادة 3 بالمائة عن العام الجاري.
ولفت الكونغرس إلى ان "قانون مخصصات الميزانية للدفاع الوطني للعام المالي 2020 يفي بأحد الواجبات الدستورية الأكثر أهمية في الكونغرس: توفير الدفاع العام، يضع هذا الاتفاق بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) المكون من مجلسين، قواتنا وأمن أمريكا في المقام الأول".
كانت هذه تفاصيل خبر الكونغرس يوافق على الميزانية الدفاعية للعام المقبل بقيمة 738 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.