ميركل: قادة قمة النورماندي يتفقون على التمسك بصيغة شتاينماير

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قادة قمة النورماندي اتفقوا على التمسك بصيغة شتاينماير.
وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي عقب القمة انه "حققنا ما كنا نتحدث عنه هنا في باريس لسنوات عديدة، أي تنفيذ صيغة شتاينماير. لقد حدث ذلك بفضل شجاعة أوكرانيا، لأن صيغة شتاينماير مثيرة جداً للاهتمام".
وأكدت ميركل أن الحديث يدور بالتحديد حول "إضافة لاتفاقيات مينسك"، وعلى وجه الخصوص، بشأن منح وضع خاص لدونباس مؤقتا خلال الانتخابات المحلية، وبعد تقييم هذه الانتخابات، ستتمكن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من تقديم وضع خاص على أساس مستمر.
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