ميركل: قادة قمة النورماندي يتفقون على التمسك بصيغة شتاينماير

أكدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أن قادة قمة النورماندي اتفقوا على التمسك بصيغة شتاينماير.

وأوضحت ميركل في ​مؤتمر​ صحفي عقب القمة انه "حققنا ما كنا نتحدث عنه هنا في ​باريس​ لسنوات عديدة، أي تنفيذ صيغة شتاينماير. لقد حدث ذلك بفضل شجاعة ​أوكرانيا​، لأن صيغة شتاينماير مثيرة جداً للاهتمام".

وأكدت ميركل أن الحديث يدور بالتحديد حول "إضافة لاتفاقيات ​مينسك​"، وعلى وجه الخصوص، بشأن منح وضع خاص لدونباس مؤقتا خلال ​الانتخابات​ المحلية، وبعد تقييم هذه الانتخابات، ستتمكن منظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​ من تقديم وضع خاص على أساس مستمر.