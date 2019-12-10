ترمب يلتقي وزير الخارجية الروسي الثلاثاء في واشنطن









اسماء السيد - واشنطن: أعلن البيت الأبيض الإثنين أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سينضم إلى وزير خارجيته مايك بومبيو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء في واشنطن.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إنّ الثلاثي سيتباحث في "حال العلاقات الثنائية".

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وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت الأحد زيارة لافروف إلى واشنطن.

ويتوقع أن تتناول المباحثات الملفات الساخنة، على غرار سوريا وإيران وكوريا الشمالية. كما يتوقع ايضاً أن يتباحث الرئيس الأميركي مع لافروف بشأن النزاع في شرق أوكرانيا غداة انعقاد القمة الرباعية في باريس.

وكانت الزيارة الأخيرة للافروف إلى واشنطن والتي التقى خلالها ترامب في المكتب البيضاوي في أيار/مايو 2017 قد أثارت الكثير من الجدل حول احتمال كشف الرئيس الأميركي عن وثائق سرية بشأن سوريا.