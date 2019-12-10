بدء محاكمة نجل رئيس أنغولا السابق بتهم فساد









اسماء السيد - لواندا: مثل نجل الرئيس الأنغولي السابق خوسيه ادواردو دوس سانتوس الإثنين أمام محكمة في لواندا بتهم تتعلق بالفساد، في أول محاكمة لأحد أفراد عائلة الرئيس السابق.

ويحاكم خوسيه فيلومينو دوس سانتوس (41 عاماً)، وهو الرئيس السابق لصندوق الاستثمار السيادي، أمام المحكمة العليا في العاصمة لاتهامه باختلاس المال العام وتبييض أموال.

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ووقف دوس سانتوس في قفص الاتهام برفقة ثلاثة مشتبه بهم، بينهم الحاكم السابق لمصرف البلاد المركزي فالتر فيليبي دا سيلفا، وفق صحافي في فرانس برس.

ويتهمهم القضاء بأنّهم نقلوا بطريقة غير شرعية مبلغ 500 مليون دولار من المصرف المركزي إلى حساب في لندن في مصرف "كريدي سويس"، وذلك في إطار عملية احتيال سمحت بحسب النيابة العامة تحويل ما يوازي 1,5 مليار دولار.

وحكم خوسيه ادواردو دوس سانتوس انغولا خلال 38 عاماً، حتى عام 2017.