شكرا لقرائتكم خبر عن منشق عن حزب أردوغان يعلن دعمه لدعوات التحقيق فى ثروات الرئيس التركى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن برلمانى من حزب السعادة، مصطفى يانار أوغلو، المنشق عن حزب العدالة والتنمية، أعلن دعمه لرئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو بعدما اتهمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتحايل.
البرلمانى مصطفى يانار أوغلو، أعلن دعمه لداود أوغلو، فيما يتعلق بفتح تحقيق حول مصادر الأموال والممتلكات للرئيس والمسئولين في الدولة.
مصطفى يانار أوغلو، الذي كان نائبًا عن حزب العدالة والتنمية، رد على أردوغان من خلال تغريدة على تويتر، متسائلا: لماذا صمت 4 سنوات؟، متابعا: لماذا التزمت الصمت لمدة أربعة سنوات، ثم تأتي اليوم لتتهم رئيس وزرائنا بل أشرف رئيس وزراء لنا باللصوصي؟.
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