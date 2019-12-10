شكرا لقرائتكم خبر عن بركان نيوزيلندا يسفر عن 5 قتلى و8 في عداد المفقودين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت رئيس الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن خلال مؤتمر صحفي في مدينة واكاتاني إن الأشخاص الذين لم يستدل عليهم يفترض وفاتهم، ومن بينهم نيوزيلنديون فضلا عن سائحين من بريطانيا وأمريكا والصين وماليزيا.
وأوضحت أنه كانت هناك مجموعتان سياحيتان على الجزيرة التي تشتهر كمزار سياحي، وتمكنت السلطات من إجلاء مجموعة منهما، ولكن المجموعة الأخرى كانت قريبة للغاية من فوهة البركان.
وأضافت أن رحلات الاستطلاع الجوي الليلة الماضية لم ترصد أن دلائل على الحياة على الجزيرة.
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