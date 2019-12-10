شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثلاثي بواشنطن لمحاولة حل خلاف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

قال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يخططون للاجتماع في واشنطن يوم 13 يناير لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء البيان بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لحل الخلافات حول السد في ثاني اجتماع من نوعه منذ أوائل نوفمبر.