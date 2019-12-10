شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات غرب أوغندا إلى 26 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل
ودعا الصليب الأحمر الأوغندي المواطنين على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن إمكانية وقوع مزيد من الفيضانات.
يذكر أن منطقة غرب أوغندا تعرضت السبت الماضي إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت في مقتل 17 شخصًا في حصيلة أولية.
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