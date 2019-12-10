قرقاش: يجب تغليب مصلحة "التعاون الخليجي"

شدد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، على ضرورة تغليب مصلحة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال قرقاش في تغريدة له: "تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته".

وتابع: "الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل بداية العلاج".

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وترأس الدكتور أنور محمد قرقاش وفد الإمارات إلى الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد قرقاش، في كلمة خلال الاجتماع، أن مجلس التعاون هو "تعبيرٌ عن تلاقي إرادة وطموحات القادة مع آمال شعوب دول المجلس بهدف إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على سياسات ومواقف تعزز أمن المنطقة واستقرارها".

وركز على ضرورة أن تسهم هذه المنظومة "في دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء والرخاء لبلداننا والسعادة لشعوبنا، وإقامة علاقات صادقة تستمد مبادئها من ديننا الحنيف والمواثيق الدولية والنظام الأساسي لمجلس التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يدعم المصلحة المشتركة.

ولفت إلى أن جدول الأعمال الذي سينظر فيه قادة المجلس في دورته الأربعين حافل بما يعزز مسيرة المجلس التنموية في كل المجالات.