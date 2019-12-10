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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني يتفقان على وقف كامل لإطلاق النار بنهاية 2019
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365
اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، على "تنفيذ كامل وشامل لوقف إطلاق النار" في شرق أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري، بحسب بيان لمكتب الرئيس الفرنسي.
وقال البيان: "يلتزم الجانبان بتنفيذ كامل وشامل لوقف إطلاق النار، ويعززهما تنفيذ جميع تدابير دعم وقف إطلاق النار الضرورية، قبل نهاية عام 2019".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الرئيس بوتين مع زيلينسكي وجها لوجه.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي عن رضاه إزاء محادثات السلام الأوكرانية "رباعية نورماندي" في باريس، وقال باللغة الإنجليزية: "نعم ، أنا سعيد"، وفقا لمقطع فيديو نُشر على "تويتر".
وتعد هذه أول قمة لـ"رباعية نورماندي" منذ عام 2016، وتهدف لتعزيز التقدم المحرز في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى جهود الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لسحب القوات الأوكرانية والمدفعية الثقيلة من الخطوط الأمامية.
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