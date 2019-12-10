شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة فنلندا برئاسة أصغر رئيسة وزراء في تاريخها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (وكالات)

انتخب الاشتراكيون الديموقراطيون في فنلندا الأحد أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، وهي وزيرة نقل سابقة وتبلغ من العمر 34 عاماً.

وفازت سانا مارين في الانتخابات بهامش ضيق لتخلف انتي ريني المنتهية ولايته بعدما استقال الثلاثاء إثر خسارته ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد.

وأعلنت مارين أمام الصحافة مساء الأحد «يقع على عاتقنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة»، فيما حاولت تجنب الإجابة على أسئلة بشأن عمرها.

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وقالت «لم أفكّر يوماً بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين».

وباتت ايضاً من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاماً.

وقالت مارين «لدينا برنامج حكومي مشترك التزمنا به».

وكان حزب مارين فاز في الانتخابات التشريعية في أبريل على خلفية تقديم وعود بإنهاء سنوات من التقشف قادها الوسط لإخراج فنلندا من الركود.