شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد: مشروعات الصرف الصحى أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الصرف الصحى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة، وسيتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة، للوقوف على نسبة الانتهاء وخطة سير العمل.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات من أجل تحسين منظومة الصحة، والقضاء على الأمراض المزمنة، وعدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى بعض القرى يهدر هذه الجهود المبذولة ويساهم فى انتشار الأمراض بين المواطنين.

وشدد العقاد، على ضرورة وضع آلية للانتهاء من كم المشروعات العالقة الخاصة بالصرف على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق الأكثر ضررا، على أن يتم موافاة اللجنة بالاعتمادات المالية المطلوبة لبحث سبل توفيرها قبل مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، مشددا، على ضرورة التنسيق بين كافة القطاعات على مستوى الجمهورية للانتهاء من الأعمال التى شارفت على الانتهاء ولم يتبقى منها سوى نسبة قليلة، وتلك الأكثر ضررا وتمثل خطرا مباشرا على صحة المواطنين.