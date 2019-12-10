شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي تونسى يقاضى معتز مطر وأيمن نور أمام محكمة فرنسية بسبب نشرهما التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، المناهضة للفكر الإخوانى إنه قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة فرنسية، ضد الإعلامى الإخوانى معتز مطر، وأيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، بسبب نشرهما الفكر المتطرف.

وأضاف "قفراش" فى تصريحات لـ"الخليج 365" :"بعد تصريحاته العنصرية والتي تحمل تهديدا خطير على حياتي قمت برفع قضية في محكمة باريس ضد الإعلامي الإخواني معتز مطر وقناته الشروق ومالكها أيمن نور، و كلفت المحامي جون تيري سوان بمتابعة القضية و مطالبة القضاء الفرنسي بإصدار بطاقة جلب ضده ليتم محاكمته بفرنسا بتهمة التحريض على القتل و نشر التطرف والإرهاب حسب ما ينص عليه القانون الأوروبي".

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وأشار إلى أن المحكمة حددت جلسة النطق بالحكم ليوم 24 يناير 2020 و في حال صدر الحكم سيقع تبليغ الإنتربول بالقبض عليه حال خروجهما من تركيا إن لم توافق على تسليمه وستتم محاكمته بفرنسا و ينتظره حكم بالسجن لخمسة سنوات على الأقل وفق القانون".

ودعا إلى مجابهة الفكر الإخوانى والتصدي له، قائلا :"يجب تكوين مجلس عربي يضم كل الدول المتضررة منهم و من ثم يتم رفع قضايا ضدهم فى كل دول العالم بتهمة نشر الإرهاب والتطرف حتى يقع محاصرتهم و ضربهم في الصميم".