"واتس آب" يطرح خاصية انتظار المكالمات لمستخدمي "أندرويد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاصم الأنصاري:

طرح تطبيق "واتس آب" تحديثًا جديدًا لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد"، من خلال خاصية انتظار المكالمة، لكن التحديث لم يتضمن الميزة المرافقة بتعليق المكالمة، فعندما يتحدث المستخدم على الهاتف ويحاول شخص آخر الاتصال به، فإن معظم الهواتف والمشغلين يعلمون أن المستخدم لديه مكالمة قيد الانتظار.

ويشار إلى أن هناك عددًا قليلًا جدًا من خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت VOIP تدعم ميزة انتظار المكالمات، ولم يكن "واتس آب" بينهم، إذ عندما كان شخص ما يحاول الاتصال في السابق بالمستخدم على "واتس آب" أثناء إجراء المستخدم لمكالمة على الهاتف، كان المتصل يسمع رنينًا دون أن يجب المستخدم، ثم يتم قطع اتصاله.

كما لم يكن هناك طريقة عند المستخدم لمعرفة أن هناك اتصالًا عبر "واتس آب" أثناء تحدثه على الهاتف، وكل ما يحصل عليه هو إشعار بوجود مكالمة لم يرد عليها عند الانتهاء من مكالمته الأصلية، ثم أضاف "واتس آب" إشعارًا صغيرًا للمتصلين لإخبارهم بأن المستلم موجود بالفعل ضمن مكالمة أخرى، لكن هذا الإشعار لم يكن مساعدًا للمستخدم أو للشخص المتصل.

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والآن، إذ في حال تلقي المستخدم مكالمة ثانية أثناء تحدثه مع شخص ما، فإنه سيسمع صوت رنين الهاتف وسيرى المستخدم إشعارًا، ويمكن حينها إما رفض المكالمة الثانية ومتابعة المكالمة الأولى، أو إنهاء المكالمة الحالية وقبول المكالمة الواردة.

لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الضغط على الزر الأخضر للمكالمة الورادة الثانية، يعني إنهاء المكالمة النشطة فورًا، واعتقاد الشخص الذي يتحدث إليه المستخدم بأنه قد أنهى المكالمة دون تحذير مسبق، ولا يوجد في الوقت الحالي خيار لتعليق المكالمات، لذلك لا يمكن جعل المتصلين ينتظرون ريثما ينهي المستخدم إحدى المكالمتين.

وتتوفر ميزة انتظار المكالمات ضمن النسخة "2.19.352" أو الأحدث من التطبيق، والنسخة 2.19.128 أو الأحدث من تطبيق "واتس آب" للأعمال WhatsApp Business.

يذكر أن التحديث الجديد لتطبيق التراسل يتضمن إعدادات الخصوصية الجديدة للتحكم في من يمكنه إضافة المستخدم إلى المجموعات، إلى جانب جلب ميزة فتح التطبيق عبر بصمة الأصابع، وإصلاح مشكلة تسببت في استنزاف البطارية بسرعة في بعض الأجهزة.​