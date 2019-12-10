اليوم.. "تراث الإسكندرية" في معرض للتصوير بمشاركة 63 فنانًا شابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):
تحتضن عروس البحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، في منطقة كوم الدكة معرض "شُفت إسكندرية" الذي يضم مجموعة من الصور التي تدور حول تراث المحافظة.
ويأتي مشروع إحياء التراث بمشاركة 63 شابًا خلال مراحله الأولى والثانية- واستمر لمدة 9 أشهر- وضمت مراحله الأولى عدد من ورش العمل والمحاضرات التعريفية عن التراث المعماري المتنوع لمدينة الإسكندرية عبر العصور المختلفة.
كما نظم المشاركون عددًا من الزيارات الميدانية لعدة أماكن أثرية منها "عمود السواري ومقابر كوم الشقافة ومنطقة كوم الدكة وكنيسة سانت كاترين والكنيسة اليونانية والمسرح الروماني".
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