إصابة 5 في اندلاع حريق غرب الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

سيطر رجال قوات الحماية المدنية، على حريق نشب بشقة سكنية بحي غرب، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص دون حدوث وفيات.

وتلقى مأمور قسم شرطة الجمرك إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق بشقة حارة السلطنة دائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وبرفقتهم إدارة الحماية المدنية ومسؤولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين بعد المعاينة اندلاع حريق بشقة بالطابق الخامس.

ونقل المصابين إلى مستشفى رأس التين ومستشفى الأميرية الجامعي ومستشفى الجمهورية، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب مهندس فني؛ لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.