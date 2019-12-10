دورات تثقيفية للشباب بالمنيا لرفع مستوى الوعي السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- (أ ش أ):

نظمت الإدارة العامة للسياحة بديوان عام محافظة المنيا، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، دورات تدريبية حول تنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي الأثري والسياحي، في إطار توعية الشباب بمقومات السياحة وأهميتها للدخل القومي.

وقال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، في بيان له، إنه تم خلال الدورات التدريبية تقديم شرح وافي حول التراث السياحي والمناطق الأثرية بالمحافظة، وما تحويه من معالم وكنوز أثرية تركها لنا أجدادنا من القدماء المصريين.

وأضاف أنه تم عقد دورة لتعظيم دور العملة الصعبة والدور الكبير التي تقوم به في رفع المستوي الاقتصادي والدخل القومي.

وأوضح أن الهدف من تلك الدورات بجانب نشر الوعى السياحي، تنمية السلوك الفردي وزرع قيم الانتماء لدى الشباب خاصة أنهم قادة المستقبل.