محافظ الإسكندرية يتابع أعمال اﻹزالة لأحد العقارات المخالفة بالمنشية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

تابع محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أعمال تنفيذ قرار الإزالة ﻷحد العقارات بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك، والمكون من 11 طابقًا، مشددًا على رئيس الحي، بالاستعانة بمقاولين إضافيين والانتهاء من إزالة الأدوار المخالفة وكافة الأعمدة والأسقف خلال 48 ساعة.

وأكد الشريف أنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون، مكلفًا رئيس الحي بتحرير غرامات فورية كبيرة على كافة المخالفين، وتعليق لافتة كبيرة على العقار المخالف لتحذير أي شخص من التعامل مع العقار.

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وفي السياق نفسه، قال الشريف إنه لن يسمح بترك منطقة محطة مصر التي تعد من أهم مناطق الإسكندرية دون تنظيم، وإعادتها للمظهر الحضاري اللائق بها.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة على موقف الخديوي بمحطة مصر التابع لحي وسط، لإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين بالموقف.

وشدد على كافة المسئولين بضرورة الانتهاء من إزالة كافة الإشغالات داخل الموقف، من عربات للباعة الجائلين ومخلفاتهم وأكشاك غير قانونية، وعمل حملة نظافة شاملة لإزالة المخلفات الموجودة، تمهيدًا لرفع كفاءته واستغلاله وإعادة تأهيله.