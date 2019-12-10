وزيرا الخارجية والري يكشفان تفاصيل اجتماع سد النهضة في واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - قال وزيرا الخارجية والموارد المائية والري المصريين، في أعقاب الاجتماع الذي عقد الاثنين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حول سد النهضة، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي، إن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري، في كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضافا الوزيران في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماع أعقبه جلسة موسعة، تناول خلالها الأطراف الثلاثة، وجهات النظر حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل يوم 15 يناير 2020.

وأضاف البيان، أنه في أعقاب الاجتماعات صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي، حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020.

وأكد الوزيران أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية، من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية.

وثمن الوزيران دور الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وزير الخزانة والفريق المعاون له، لما بذلوه من جهد لتيسير المفاوضات، وتقريب وجهات النظر، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.