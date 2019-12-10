وزراء خارجية مصر وأثيوبيا والسودان يضعون اللمسات الأخيرة لـ"سد النهضة" في هذا الموعد

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها تتطلع للتوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة، يوم 13 يناير المقبل في اجتماع بواشنطن.

وأفادت الوزارة الأمريكية، في بيان لها، أنه خلال

الاجتماع الأخير الذي عقد في واشنطن، أن وزراء خارجية مصر وأثيوبيا والسودان، شعروا بالتقدم في الاجتماعات الفنية بين القاهرة واديس ابابا.

وأشار البيان الختامي، أن الاجتماع المرتقب في يناير، سيتم خلاله وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائي.

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وشدد البيان على أن إثيوبيا ستنفذ القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل سد النهضة.

وزراء خارجية مصر وأثيوبيا والسودان