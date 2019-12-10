قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها تتطلع للتوصل لاتفاق نهائي بشأن سد النهضة، يوم 13 يناير المقبل في اجتماع بواشنطن.
وأفادت الوزارة الأمريكية، في بيان لها، أنه خلالالاجتماع الأخير الذي عقد في واشنطن، أن وزراء خارجية مصر وأثيوبيا والسودان، شعروا بالتقدم في الاجتماعات الفنية بين القاهرة واديس ابابا.
وأشار البيان الختامي، أن الاجتماع المرتقب في يناير، سيتم خلاله وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائي.
وشدد البيان على أن إثيوبيا ستنفذ القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل سد النهضة.
وزراء خارجية مصر وأثيوبيا والسودان
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء خارجية مصر وأثيوبيا والسودان يضعون اللمسات الأخيرة لـ"سد النهضة" في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.