قطب الاحتياط بـCDG يطلق سباق الابتكار.. أول برنامج للابتكار المفتوح

أعلنت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير عن إطلاق قطب الاحتياط التابع للصندوق، من 13 إلى 15 دجنبر الجاري بالرباط، لأول برنامج للابتكار المفتوح تحت عنوان “بريفواثون 2019.. سباق الابتكار لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط”.

وذكر بلاغ للمجموعة، أن هذا الحدث الإبداعي والتشاركي، الذي يندرج في إطار مشروع التحول الرقمي لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، سيعبئ مواهب وكفاءات متنوعة، داخلية وخارجية، من أجل بلورة أفكار جديدة وانبثاق خدمات مبتكرة باستثمار كافة الإمكانيات الرقمية.

ويسعى هذا السباق إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وإعادة التفكير في تجربة صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط إزاء الزبناء.

ونقل البلاغ عن مدير قطب الاحتياط بالصندوق، علي بنسودة، قوله إن “هذا الحدث يستند إلى مقاربة للذكاء الجماعي ويشجع تلاقح الأفكار وإلى نهج استباقي وإبداع حلول مبتكرة في إطار من التضافر”، مضيفا أن هذا اللقاء “سيسمح بتسريع وتيرة مسلسل التحول الرقمي من خلال إشاعة الثقافة الرقمية والتحسب لبلورة حلول للمشاكل العملياتية”.