العراق : تدمير 18 نفقاً و20 وكراً للإرهابيين والعثور على 164 عبوة ناسفة

العراق : تدمير 18 نفقا و20 وكرا للإرهابيين والعثور على 164 عبوة ناسفة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الاثنين، عن نتائج المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر، مشيرة إلى تدمير 18 نفقاً و20 وكراً للإرهابيين.



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وأوضحت الخلية- في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية- أن نتائج المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر كانت تدمير 18 نفقاً، و20 وكراً للإرهابيين، و4 مواضع للرصد، فضلا عن إلقاء القبض على 21 مطلوبا، وتفجير 54 عبوة ناسفة، والعثور على 164 عبوة ناسفة و4 أكياس تحتوي مادة اليوريا و76 قنبلة هاون، فضلا عن العثور على حزامين ناسفين".

وأشارت الخلية إلى أن قواتنا الأمنية ستبقى بجميع تشكيلاتها عين العراق من أجل سلامة الوطن وتجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه وتطهير الأرض من مخلفاته بشكل تام.