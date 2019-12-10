شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي : نرفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رفض البرلمان العربي التام لكل التدخلات الإقليمية والخارجية في الشؤون العربية، خاصة من قبل إيران التي تتدخل في شؤون الدول العربية وتقدم الدعم للميليشيات الانقلابية في اليمن بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال السلمي في محاضرة له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم تحت عنوان "دور البرلمان العربي في المحافظة على الأمن القومي العربي": إن البرلمان العربي أعد وثيقة التضامن العربي لمواجهة التحديات، معربًا عن أسفه الشديد لعدم وجود موقف عربي موحد للتعامل ولرفض هذه التدخلات الإيرانية أو التركية.

واستعرض السلمي التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وفى مقدمتها استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وكذلك التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية خاصة من قبل إيران وتركيا.

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وأوضح أن رؤية البرلمان العربي لمفهوم الأمن القومي تنطلق من شمولية الأمن العربي سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وثقافيًا واجتماعيًا وفكريًا، مؤكدًا أن موضوع الأمن القومي العربي بند دائم على أجندة عمل البرلمان خلال الفترة الراهنة.

وأشار إلى أن 70 في المئة من جهود البرلمان العربي مخصصة لنصرة القضية الفلسطينية والقدس، مستعرضًا جهود البرلمان لدعم مسار التسوية السياسية في عدد من الدول العربية خاصة في اليمن وسوريا ورفض الإجراءات الأمريكية بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، والأوضاع في ليبيا والاحتجاجات الشعبية في لبنان والعراق إلى جانب دعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل والتضامن معهما في هذا الشأن.

وجدد السلمي دعمه جهود السودان لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، داعيًا إلى ضرورة إنشاء محكمة عدل عربية لتكتمل منظومة أضلاع العمل العربي المشترك التنفيذية ممثلة بالحكومات العربية والتشريعية ممثلة بالبرلمان العربي والقضائية ممثلة بمحكمة العدل.