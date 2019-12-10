شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تحطم آمال ميليشيات الحوثي في الجبهة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

صعدت ميليشيات الحوثي الانقلابية من عملياتها العسكرية في الجبهة الغربية بمحافظة تعز في محاولة منها لإعادة قطع الشريان الوحيد للمدينة مع خط الضباب التربة عدن، فيما أعلن العقيد عمار الجندبي أركان حرب اللواء الخامس حرس رئاسي، أن قواته صدت حتى الخميس الماضي، 16 هجوما للميليشيات الانقلابية على منطقتي حذران والصياحي في جبهة تعز الغربية ضمن مساعي الميليشيات الحثيثة لقطع خط الضباب الشريان الوحيد للمدينة.

» إغلاق منافذ

وتغلق الميليشيات الحوثية كل المنافذ إلى مدينة تعز شمالا وشرقا وغربا، بينما فتح الجيش الوطني قبل نحو ثلاثة أعوام، المنفذ الجنوبي في عملية عسكرية استمرت نحو عام من المواجهات، حتى تم الوصول إلى فتح المنفذ بعد تحرير كل المناطق التي تربط المنفذ بالمدينة وريف المدينة.

ويواجه سكان المدينة صعوبات كبيرة في الوصول إلى المحافظة والمدينة من المناطق الشمالية والغربية، حيث يقطع السكان 7 ساعات من السفر في طريق جبلية وعرة للوصول من وسط المدينة إلى الحوبان بينما المسافة التي كانت تقطع قبل الحصار 10 دقائق فقط.

ويواجه اللواء الخامس حرس رئاسي المتمركز غرب تعز هجمات يومية تشنها الميليشيات لقطع الشريان الرئيسي للمدينة، وخلال الشهر الجاري تصاعدت حدة الهجمات الحوثية بشكل كبير حيث تشن الميليشيات هجمات شبه يومية.

» 200 هجوم

وقال العقيد عمار الجندبي أركان حرب اللواء الخامس حرس رئاسي لـ«اليوم»: إن قوات اللواء واجهت حتى الخميس 16 هجوما للميليشيات الحوثية الانقلابية على منطقتي حذران والصياحي في جبهة تعز الغربية ضمن مساعي الميليشيات الحثيثة لقطع خط الضباب الشريان الوحيد للمدينة.

وأضاف الجندبي: إن الميليشيات شنت 200 هجوم على مواقع اللواء في الضباب منذ دحرهم من المنطقة قبل 3 أعوام وتصاعدت الهجمات مؤخرا بشكل كبير وغير مسبوق.

وكانت الميليشيات قد أعلنت الشهر الماضي، عن استعدادها لفتح المنفذ الغربي للمدينة، وطلبت من لجنة وساطة انسحاب قوات الجيش الوطني من الجهة الأخرى، وتهيئة الطريق غير أن الميليشيات كعادتها تنكرت للاتفاق واستهدفت بالقنص النشطاء، الذين قدموا إلى المنفذ استعدادا لفتحه.

»خسائر فادحة

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وأكد العقيد الجندبي: أن قوات اللواء الخامس كبدت الميليشيات خسائر كبيرة، مؤكدا صمود أفراده في مواقعهم؛ لمنع أي تقدم للميليشيات لقطع شريان تعز الوحيد وإعادة الحصار الكامل على المدينة.

وأشار الجندبي إلى أن الميليشيات الانقلابية تسعى للتوغل من الجبهة الغربية، كونها حائط الصد الأول أمام عودتها إلى حصار المدينة مجددا، وقطع خط الضباب مؤكدا تكبيد الميليشيات عشرات القتلى والجرحى في المواجهات المتجددة.

وأفاد العقيد الجندبي بأن خط التماس مع الميليشيات الحوثية، لا يبعد سوى 50 مترا فقط، حيث تدور المواجهات وجها لوجه، وبجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة مع قصف مدفعي لمصادر النيران المساندة للهجوم من التباب المطلة.

وفي حين أشاد الجندبي بصمود قوات اللواء الخامس حرس رئاسي، بوجه الميليشيات وردها تجر أذيال الهزيمة في كل محاولاتهم السابقة للتقدم، مؤكدا رفع الجاهزية القتالية لقواته على مدار اليوم تحسبا لأي طارئ.

وشدد على أن اللواء سيواجه كل محاولات الميليشيات إعادة الحصار الكامل على مدينة تعز وسيدافع عن المدينة مهما كانت التضحيات.

» معاناة مستمرة

وعبر مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي، عن أمله في أن يجد فك الحصار عن مدينة تعز المستمر منذ خمس سنوات، من قبل ميليشيات الحوثي، ذات الاهتمام الذي حظي به موضوع مطار صنعاء من قبل الأمم المتحدة.

وغرد المخلافي على حسابه في «تويتر» أن حصار تعز يبقي المعاناة الإنسانية مستمرة، داعيا إلى ممارسة أقصى ضغط على الميليشيات الحوثية لإنهائه.

وإلى جانب الحصار المتمثل بإغلاق المنافذ، تحاصر الميليشيات السكان المتواجدين في المناطق المواجهة لتواجد قواتها بالقناصة الذين يستهدفون أي تحرك للمدنيين، ووصلت همجية هذه الميليشيات إلى حد أنها تقنص الأطفال وهم يلعبون في أحيائهم.

وتفرض الميليشيات الانقلابية كذلك سياجا من الألغام والعبوات الناسفة على المدينة، بحيث لا تستطيع حتى المواشي تجاوز الحدود، التي رسمتها لتموضع قواتها منذ 5 أعوام من الحرب على تعز.