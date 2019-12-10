شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة عقود من العمل الخليجي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

استضافت مملكة البحرين أعمال الدورة التاسعة، وذلك خلال الفترة ما بين 11 - إلى 13 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 19 إلى 22 ديسمبر 1988.

وتم خلال هذه القمة بحث تطور مسيرة مجلس التعاون، وما حققه من الأهداف التي جسدها النظام الأساسي للمجلس، والوضع الأمني في المنطقة في ضوء قبول إيران لقرار مجلس الأمن رقم 598 الصادر في يوليو 1987، والوضع العربي الراهن، لا سيما الوضع في الأراضي العربية المحتلة وتصاعد الانتفاضة الباسلة وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الطارئة في الجزائر، وقرارات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف حول قضية فلسطين، وبدء الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الوضع في لبنان، والاتصالات الجارية لتنقية الأجواء العربية.

واستعرض المجلس التغيرات التي طرأت على الصعيد الدولي والانفراج في العلاقات الدولية التي نتجت عن هذه التغيرات.