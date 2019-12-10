شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات عالمية لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.

ويقدر الطول الإجمالي للمسار بـ 2117 كم ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط، فيما ستكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220 كم ساعة، ولقطارات نقل البضائع بين 80-120كم ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، وسيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوافرة إقليميا وعالميا في قطاع السكك الحديدية للمشروع مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة.

وانطلاقا من أهمية المشروع وإنجازه حسب المواعيد المقررة، تتابع الأمانة العامة للمجلس مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذه؛ للتأكد من تنفيذه كمشروع متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الوطنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع وفي هذا الصدد، تتابع الأمانة مراحل التنفيذ من خلال جدول متابعة لتقدم سير العمل للتنفيذ لإنجازه في الموعد المتفق عليه وبأفضل المواصفات والمقاييس، كما تتابع سير العمل لدراسة الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح إنشاؤه بين البلدين، وترفع الأمانة العامة توصيات اللجنة المالية والفنية بشأن المشروع إلى اللجان الوزارية المختصة (وزراء النقل والمواصلات ووزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس).

كما تتولى الأمانة العامة التنسيق والتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية ذات الخبرة في مجال النقل والمواصلات؛ لدراسة وتنفيذ هذا المشروع بما يتماشى مع أفضل المواصفات والمعايير الدولية.

وسيكون من الآثار الإيجابية للمشروع، توفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس، مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.