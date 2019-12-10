شكرا لقرائتكم خبر عن معايير استرشادية لتقييم المؤهلات ومعادلة الشهادات والان نبدء بالتفاصيل

يتضمن المشروع الثالث الأهداف والضوابط والمعايير الاسترشادية لتقييم المؤهلات العلمية التخصصية (الهندسية)، إضافة إلى الأهداف والضوابط الاسترشادية لمعادلة الشهادات (الطبية والصحية).

وتعتمد الآلية على معايير وأسس علمية واضحة للحكم على القبول من عدمه في الدول الأعضاء، مما يعكس أهمية تبادل المعلومات بين دول المجلس بشأن الممارسات الخاطئة في القبول أو التعامل مع طلبة دول المجلس، وتسهيل إجراءات معادلة الشهادات الصادرة من هيئات الاعتماد الأكاديمي الخليجي بدول المجلس.

وتتطلب الآلية توحيد معايير القبول للطلاب بدول المجلس، إضافة إلى حث الجهات المختصة بالمعادلات على اعتماد معايير واضحة، وإفادة الطلاب الدارسين بوجود معايير معادلة للشهادات.

وتشترط الضوابط والمعايير الاسترشادية الخاصة للتخصصات الهندسية أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة بالقسم العلمي أو ما يعادلها، وأن تكون المؤسسات التعليمية المانحة للشهادة موصى بها في دول مجلس التعاون ومعتمدة من قبل هيئات الاعتماد الأكاديمي، فيما يجب أن تكون طريقة الدراسة بالنظام التقليدي بالحضور الكامل والتفرغ والإقامة بمقر المؤسسة التعليمية طوال فترة الدراسة.