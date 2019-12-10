بوتين يعرب عن رضاه إزاء محادثات السلام الأوكرانية بفرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رضاه إزاء محادثات السلام الأوكرانية "رباعية نورماندي" في باريس، وقال باللغة الإنجليزية: "نعم ، أنا سعيد"، وفقا لمقطع فيديو نُشر على "تويتر".

وتعد هذه أول قمة لـ"رباعية نورماندي" منذ عام 2016، وتهدف لتعزيز التقدم المحرز في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى جهود الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لسحب القوات الأوكرانية والمدفعية الثقيلة من الخطوط الأمامية.





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التقى الرئيس الروسي، الإثنين، ونظيره الأوكراني، دون مصافحة في أول لقاء بينهما، خلال قمة في باريس، تهدف لدعم جهود استعادة السلام في شرق أوكرانيا.

وكان بوتين قد التقى لأول مرة مع الرئيس الأوكراني، الذي تولى منصبه هذا العام، قرب الحدود الروسية في محاولة متجددة لحل النزاع في شرق أوكرانيا، الذي بدأ قبل 5 سنوات.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد لقي نحو 13 ألف شخص حتفهم في قتال دائر شرق أوكرانيا.

