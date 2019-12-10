شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يفضح حزب أردوغان: الرشاوى مقابل التوظيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فضح البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية أمين الحزب السابق في مدينة ديار بكر عبدالرحمن كورت، عبر حسابه في (تويتر)، حجم الرشاوى التي يتقاضاها المسؤولون في الحزب مقابل تعيينات في إدارة المياه وأمن المطارات.

وقال كورت، عبر (تويتر)، إن من يريد أن يعمل في المؤسسات الحكومية في مدينة ديار بكر يجب عليه أن يدفع 80 ألف ليرة تركية، ومن يريد العمل فرد أمن مسلح في المطارات فعليه أن يدفع 22 ألف ليرة، ليعيد إلى الأذهان فضائح الرشاوى والفساد التي تم فضحها عام 2013 خلال رئاسة رجب أردوغان مجلس الوزراء آنذاك.

فيما أفادت صحيفة «زمان» التركية المعارضة أمس (الإثنين) بأن المقربين من الحزب الحاكم في تركيا لهم أولوية في الحصول على الوظائف الحكومية، كما تحصل الشركات المملوكة لرجال الأعمال المقربين من أردوغان على إعفاءات وحزم تحفيزية، كما تكون لهم أولوية الحصول على المناقصات التي تطرحها الحكومة. وبحسب تقرير مجلس الحسابات في عام 2018، تم إعلان 1003 وظائف في إطار برنامج المنفعة العامة للعاملين، وبلغ حجم الرشاوى المدفوعة للأفراد الموالين للحزب الحاكم من أجل التعيين 4.269.233 ليرة.