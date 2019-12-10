فنلندا تعيّن أصغر رئيسة وزراء بالعالم

اختار "​الحزب الاشتراكي​ الديمقراطي" الفنلندي الذي يقود حكومة ائتلافية تضم خمسة أحزاب، وزيرة النقل ​سانا مارين​ (34 عاماً) لتصبح أصغر رئيسة حكومة ائتلافية تقودها نساء في ​العالم​ إلى الآن، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء أنتي ريني.

وستقود مارين ائتلاف يسار الوسط المكون من خمسة أحزاب ترأسها نساء، ومن المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية هذا الأسبوع.

وفازت مارين في ​الانتخابات​ بهامش ضيق لتخلف ريني المنتهية ولايته بعدما استقال الثلاثاء الماضي، إثر خسارته ثقة حزبه "الوسط"، أحد أحزاب الائتلاف، على خلفية إدارته ل​إضراب​ العاملين في البريد.

وقالت مارين للصحافيين بعد فوزها بفارق ضئيل في الأصوات على قادة الحزب الآخرين: "لدينا الكثير من العمل في الفترة المقبلة لإعادة بناء الثقة"، مضيفة: "لدينا برنامج مشترك للحكومة يوحد الائتلاف".

وتابعت رداً على سؤال: "لم أفكّر يوماً بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى ​السياسة​ وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".