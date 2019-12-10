أكبر حزبين في إسرائيل يتفقان على إجراء انتخابات في اذار حال عدم تشكيل حكومة

اتفق أكبر حزبين في إسرائيل حزب ليكود اليميني بزعامة بنيامين نتانياهو وحزب أزرق أبيض المنتمي للوسط بزعامة منافسه الرئيسي بيني غانتس على تحديد تاريخ الثاني من آذار موعدا لإجراء انتخابات إذا لم يتم التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة لتقاسم السلطة بينما يكافح رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للبقاء في المشهد السياسي بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية له.
وتنتهي مهلة مدتها 21 يوما، كان بإمكان البرلمان فيها ترشيح أحد أعضائه إذا حصل على تأييد الأغلبية لتشكيل ائتلاف حاكم، في الساعة 2200 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء مما سيؤدي لحل البرلمان ووجوب إجراء انتخابات خلال 90 يوما.
وإذا ما أجريت تلك الانتخابات ستكون الثالثة على مستوى البلاد في أقل من عام. ولم تظهر استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا أي تغير جذري في آراء الناخبين عما كانت عليه في اقتراعين لم يخرجا بنتائج حاسمة في نيسان وأيلول.
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