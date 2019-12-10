قيومجيان: لا تقاذف للمسؤوليات بيني وبين وزير المال

اشار وزير الشؤون الاجتماعية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريشارد قيومجيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه لا تقاذف للمسؤوليات بيني وبين وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​، اضاف قائلا "انتهينا من امضاء عقود مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة ونحن منذ أسبوع نعمل على إرسال فواتير هذه المؤسسات الى ​وزارة المال​ ليتم دفعها لهم".

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