ريفي: طرابلس ستقطع الطريق على كل من يسيء اليها مدفوعا بأهدافه المشبوهة

قال الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ "أنا ​أشرف ريفي​ الذي نذرت نفسي لخدمة وطني وخدمة طرابلس وهذا واجبي، سأبقى ​حريصا​ على أن لا يمس أي تحرك مشبوه، نقاء هذه الإنتفاضة لأنها الأمل ببناء وطن لأجيالنا".

اضاف ريفي قائلا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "كلي ثقة أن أكثرية شعبنا واعية جدا لهذا الإستهداف، وكما أحبطت ​مدينة طرابلس​ مخطط مجموعات التخريب في ليلة الفوضى والشغب، ستقطع الطريق على كل من يسيء مدفوعا بأهدافه المشبوهة. هذه مدينة طرابلس عروس ​الثورة​ وستبقى".



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